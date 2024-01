Mężczyzna z gminy Redzikowo groził śmiercią wolontariuszom WOŚP. Trafił do aresztu

Pilscy policjanci zatrzymali 55-letniego mężczyznę, który kierował groźby karalne za pośrednictwem znanego portalu społecznościowego w kierunku organizatorów WOŚP. W oparciu o zebrany materiał dowodowy sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

- W ostatnim czasie na znanym portalu społecznościowym pojawił się wpis jednego z lokalnych sztabów WOŚP. W komentarzu do zamieszczonego postu jeden z użytkowników, stosując wulgaryzmy, groził pozbawieniem życia jego autorom. W swoim wywodzie nawiązał również do zabójstwa Pawła Adamowicza prezydenta Gdańska - mówi st. sierż. Magdalena Mróz, oficer prasowy KPP w Pile. -

Pilscy kryminalni od razu zajęli się tą sprawą i przeprowadzili szereg czynności, które ostatecznie doprowadziły do zatrzymania 55- letniego mieszkańca gminy Redzikowo. Mężczyzna przekonał się, że w Internecie nie jesteśmy anonimowi, a skutki takich zachowań mogą być bardzo dotkliwe.

Zatrzymany usłyszał już zarzuty, za które grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Na podstawie zebranych dowodów Komenda Powiatowa Policji w Pile oraz Prokuratura Rejonowa w Pile zwróciła się do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztowania. Sąd przychylił się do wniosku i zadecydował, że mieszkaniec gminy Redzikowo najbliższe trzy miesiące spędzi w areszcie.