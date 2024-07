Mieszkańcy Słupska pytają o zalany tunel. Od wielu dni stoi w nim woda

- Dlaczego wlot do tunelu nie jest zabezpieczony? Znów nikt nie pomyślał. Wygląda to fatalnie, woda stoi już kilka dni i nikt nic z tym nie robi – zadzwonił do nas pan Adam, mieszkaniec Słupska, prosząc o interwencję.

Choć przejście podziemne zostało wyłączone z użytku na czas modernizacji stacji Słupsk, potoki pasażerów codziennie mają okazję zaglądać do jego wnętrza. Konstrukcja tunelu została odkryta, a po ostatnich deszczach zalała go woda.

Już w czwartek rano, woda z tunelu była odpompowywana. O to, by w przyszłości przejście nie było zalewane ma też zadbać miasto.

- Zarówno PKP, jak i my od strony dworca autobusowego podjęliśmy już i będziemy podejmować szereg działań takich, aby tego zalewania po prostu nie było. W czasie przebudowy stacji kolejowej Słupsk cały tunel i jego otoczenie zostanie odwodnione w dwóch kierunkach. W obu przypadkach z retencją, czyli zbiornikami podziemnymi, które spowolnią spływ wód. Jeden będzie w kierunku alei 3 maja, drugi ulicy Szczecińskiej. Te rozwiązania, które w tej chwili strona kolejowa prowadzi powinny dać poprawę sytuacji, natomiast my w ramach nowo projektowanego dojazdu do ulicy Sobieskiego również będziemy zwracać szczególną uwagę, by jeszcze bardziej poprawić spływ wód powierzchniowych, szczególnie z chodników i dróg rowerowych w północnej części dworca – zapowiada Tomasz Orłowski, dyrektor Zarządu Infrastruktury Miejskiej w Słupsku.