Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło program inwestycji dla obwodnicy Słupska i Kobylnicy w ciągu DK 21. Będzie druga obwodnica

W ramach planowanej inwestycji powstanie nowy odcinek drogi klasy GP (głównej o ruchu przyspieszonym) o długości ok. 9 km. Podstawowym celem budowy obwodnicy Słupska i Kobylnicy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście na drodze krajowej nr 21. Chodzi przede wszystkim o ruch z obecnej obwodnicy Słupska w ciągu S6 w kierunku Łeby - wyczytaliśmy w oficjalnym komunikacie ministerstwa.

- Kierujemy do realizacji kolejne zadania z Programu budowy 100 obwodnic. Słupsk i Kobylnica zyskają tak bardzo potrzebne mieszkańcom i kierowcom obwodnice. Obecny rząd udowodnił wielokrotnie, że dotrzymuje danego słowa. Nie tak dawno ogłosiliśmy realizację 100 obwodnic, głównie średnich i mniejszych miejscowości, a dotychczas uruchomiona została już ponad połowa zadań z tego programu - powiedział wiceminister infrastruktury Rafał Weber.

Konkretów więc wciąż brak, choćby przebiegu drogi. Ta Łeba zamiast Ustki wskazywałaby, że dk21 przed Kobylnicą w Łosinie połączy się z S6 (rozbudowana do dwóch pasów dzisiejsza obwodnica Słupską) i dalej w kierunku Redzikowa skąd łukiem ominie Słupsk i połączy się z dk21 za miastem, dalej droga poprowadzi do Ustki.

"W ramach zadania planowana jest rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na dostosowaniu odcinka drogi o długości 13,020 km (od km 61+559 do km 74+759 z wyłączeniem odcinka od km 67+006 do km 67+186 – most na rzece Słupia w m. Bydlino, którego rozbudowa została zakończona w 2017 r.)

do nośności 11,5 t/oś. Ponadto na przedmiotowym odcinku drogi wykonane zostaną brakujące: ciągi pieszo–rowerowe, chodniki, ścieżki rowerowe. Wybudowane zostanie również m.in. 15 lewoskrętów, 4 ronda, 26 zatok autobusowych, 2 zatoki do kontroli pojazdów wraz z niezbędną infrastrukturą, 3 przepusty, 5 sygnalizacji świetlnych. Przedmiotowe zadanie stanowi część programu wzmocnienia DK 21 na całej długości przebiegającej przez woj. pomorskie. Realizacja inwestycji umożliwi przemieszczanie się pojazdów ciężarowych o nacisku 11,5 kN/oś do drogi ekspresowej S6" - pisze Ministerstwo Infrastruktury.