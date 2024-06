Mistral Ustka i bliskie "Spotkanie ze sztuką". Obraz trzeba "dotknąć nosem". Nie wystarczy na ekranie laptopa

- Gdy Stanisław Chomiczewski przyjechał do Ustki i zobaczył Uroczysko, powiedział: "Bezwzględnie muszę tutaj zapraszać artystów" – mówił Adam Jakubiak, zapraszając do obejrzenia prac, które powstały w czasie pleneru i w pracowniach artystów. - Wspólnie z moją żoną, której bardzo dziękuję za wyrozumiałość, mogę dzielić się sztuką z mieszkańcami Ustki i wspomagać artystów przy prezentacji ich dzieł. Chciałbym podkreślić, że Ustka staje się interesującym dla artystów miejscem. W ciągu dwóch lat nakręcone zostały w Ustce cztery filmy. Natomiast artyści, którzy jeżdżą na plenery, także w inne miejsca, jednoznacznie twierdzą, że jeżeli mieliby przenieść się nad morze ze swoich pracowni i miejsc, w których spędzają swoje życie, to na pewno byłaby to Ustka. Jestem dumny z naszego miasta i liczę na to, że w przyszłości letnia stolica Polski stanie się stolicą sztuki, także współczesnej.