MKS Jantar Ustka z kolejnym medalem MMP w futsalu. Młodzi ustczanie wicemistrzami Polski

- Jestem bardzo dumny z moich zawodników i sukcesu, który udało się osiągnąć po kilku latach przestoju, brakowało takiego sukcesu dla naszego klubu. Mamy świetną ekipę, która rewelacyjnie grała w eliminacjach, z kompletem punktów awansowaliśmy do fazy zasadniczej mistrzostw. Podczas całych mistrzostw graliśmy bardzo mądrze taktycznie. Wystarczyło to do srebrnego medalu. Finał nie poszedł po naszej myśli, przegraliśmy wysoko. Na każdej imprezie tej rangi, drużynie przytrafia się słabszy mecz, nam przydarzył się on w wielkim finale, ale trzeba też oddać honor drużynie Rekordu, która po prostu była lepsza - mówi o postawie swoich piłkarzy trener Piotr Piszko.

Tegoroczny srebrny medal to kolejny, czwarty krążek w kolekcji klubu. Wcześniej drużyny prowadzone przez trenera Piszkę zdobyły 2 srebrne medale z rocznikiem 2000 w Pniewach i Unisławiu i brązowy z rocznikiem 2005 w Bielsko Białej.