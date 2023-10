Młodzi szachiści rywalizowali w pierwszych turniejach w słupskim szpitalu. To była zdrowa rywalizacja

W sobotnie przedpołudnie, 14 października, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, dzieci i młodzież grająca w szachy zmierzyła się w dwóch turniejach: Szachowym Turnieju Kwalifikacyjnym o Puchar Prezesa Perla Polska i Otwartym Turnieju Juniorów w Szachach Szybkich o Puchar Prezesa Zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku.

W pierwszym z turniejów zwyciężyła Olha Biłyk, drugie miejsce przypadło Jakubowi Boberkowi, a trzecie Maciejowi Woźniakowi. W klasyfikacji juniorów do lat 8 zwyciężył Piotr Rozenek, drugie miejsce zdobyła Iga Cyra, a trzecie Maksymilian Hilarecki.

W kategorii zawodników w wieku od 9 do 12 lat wygrał Marcel Pokładowski, na drugiej lokacie uplasował się Natan Ruła, a na trzeciej Miłosz Jurago.

– To był wyjątkowy turniej, w którym można było zdobyć kategorie szachowe, a zagrało w nim 24 zawodników z piątą kategorią szachową, którzy w trakcie turnieju próbowali zdobyć kategorię czwartą. Ostatecznie takie kategorie udało się zdobyć siedmiu zawodnikom. Łącznie podczas turnieju zdobyto ponad 20 kategorii szachowych, co oznacza, że niemal połowa uczestników zdobyła pierwsze lub kolejne kategorie szachowe. To bardzo dobry wynik – mówi Przemysław Owczarek, sędzia główny obydwu turniejów.