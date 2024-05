Mniej klas w szkołach ponadpodstawowych, ale i dużo mniej absolwentów klas ósmych. Duże zmiany w Słupsku

- Liczbę potencjalnych kandydatów do szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Miasto Słupsk ustalamy, biorąc pod uwagę, że 80 procent absolwentów szkół Miasta Słupska i 60 procent absolwentów szkół Powiatu Słupskiego złoży wniosek o przyjęcie do szkół prowadzonych przez Miasto Słupsk – wyjaśnia Rapacewicz. - Dyrektorzy szkół, przygotowując ofertę na nowy rok szkolny, założyli, że oddziały poszczególne mogą być podzielone na dwie grupy lub dwa zawody, a uruchomienie ich będzie wynikało z liczby złożonych wniosków.

Szkoły ponadpodstawowe są już przygotowane do naboru nowego rocznika.

Jak to będzie wyglądało w praktyce?

Zmiany będą także w technikach i szkołach branżowych.

- W zeszłym roku mieliśmy dziewięć klas, a teraz planujemy trzy klasy albo cztery – mówi Barbara Zakrzewska, dyrektor Zespołu Szkół Mechanicznych i Logistycznych w Słupsku. - Będzie to uzależnione od liczby chętnych i liczby punktów uczniów, którzy się zgłoszą. Ten rok będzie wyjątkowy, stąd też apelujemy o szczególną uwagę przy wyborze preferencji. Uczeń może wybrać maksymalnie trzy szkoły, ale w każdej szkole ile chce zawodów. Dlatego ważne, aby napisać, w kolejności do jakiej klasy – do pierwszej, drugiej, ale i czwartej i piątej. Może się zdarzyć, że w szkole zawodowej nie utworzymy niektórych zawodów. Promujemy wszystkie, ale zobaczymy które zawody będą się cieszyć największym zainteresowaniem. Klasy będą dwu- lub nawet trzyzawodowe. To znaczy, że nadal będzie w niej 32 uczniów, ale uczyć się będą tu chętni na dwa lub trzy zawody. Ważna zmiana jest też przy naborze do Oddziału Przygotowania Wojskowego pod patronatem Ministra Obrony Narodowej. W tym roku nabór jest tylko dla obywateli polskich – podkreśla dyrektor.

Będą też pewne nowości jeśli chodzi o kierunki.

Nadal jednak trudno będzie się dostać do klas technikum.

- Do technikum musi być próg Nie mogą się tu dostać dzieci, które maja bardzo mało punktów. Nabór będzie mniejszy, bo my wiemy, że nie będzie tylu dzieciaków z tak dobrymi wynikami. Wiemy, że będzie mniej klas, ale musimy trzymać poziom. To są klasy, które kończą się maturą – podkreśla dyrektor.

Dobra wiadomość jest taka, że – pomimo iż klas i uczniów w szkołach ponadpodstawowych będzie dużo mniej, nie będzie zwolnień nauczycieli.

Absolwenci klas ósmych do 14 czerwca mają czas na złożenie podania do szkoły ponadpodstawowej. Jedynie kandydaci do Oddziałów Przygotowania Wojskowego pod patronatem MON muszą to zrobić szybciej, bo do 21 maja. Potem do 5 lipca uczniowie muszą uzupełnić wnioski o świadectwa ukończenia szkoły i wyniki z testów ósmoklasisty. Lista osób zakwalifikowanych pojawi się 1 lipca.