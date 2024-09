Mnóstwo atrakcji w słupskiej bibliotece. We wrześniu będzie się działo

Oczywiście, jak co roku biblioteka bierze udział w Narodowym Czytaniu - już 7 września o godzinie 12:20 na Bulwarach nad Słupią przy Baszcie Czarownic. W tym roku biblioteka organizuje czytanie razem ze Stowarzyszeniem Seniorów Ziemi Słupskiej "Alternatywa" w ramach Festiwalu Twórczości Senioralnej. Tegoroczną lekturą jest "Kordian" Juliusza Słowackiego, dramat nie tylko o walce z caratem, ale także o konsekwencji i woli działania. Organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych do wspólnego czytania. Dodatkowo, w tym dniu i również na Bulwarach odbędzie się Kiermasz Przeczytanej Książki w godzinach 12-16. Wszystkie książki i płyty w cenie 5 zł.

Kolejnym wydarzeniem jest spotkanie autorskie ze słupskim pisarzem Andrzejem Katzenmarkiem. 12 września o godzinie 17:00 będzie można porozmawiać z autorem nie tylko o jego najnowszej książce zatytułowanej "Podwórko dobrej nadziei", której akcja dzieje się w Słupsku. Autor jest z wykształcenia filologiem klasycznym, dla łaciny porzucił studia budowlane. Pisać zaczął już na studiach, były to przeważnie teksty do wydawanych w podziemiu periodyków. Warto polecić to spotkanie nie tylko ze względu na słupskie motywy, ale również dlatego, że autor unika spotkań autorskich - nie można go spotkać na tzw. salonach.