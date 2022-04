Morska próba łodzi z Markosu z podsłupskiego Głobina. To produkt dla światowego giganta

Chodzi o łódź SR 28 CC - pierwszej wyprodukowanej w firmie Markos. To drugi model, po 27 Solano RS, który powstaje w zakładzie w Głobinie na zlecenie skandynawskiego giganta Windy. Ścisła współpraca obu przedsiębiorstw zakłada stworzenie w sumie 85 takich jednostek w Polsce do końca przyszłego roku.

Jak nas poinformował Karol Kotusiewicz z firmy Markos, łódź przeszła próby morskie w rejonie usteckiego portu. Testy są ostatnim punktem elementem przygotowawczym łodzi produkowanych w Markosie przed ich transportem do klienta. Podczas wodowania jednostek na otwartych akwenach wodnych sprawdzana jest jakość wyprodukowanego egzemplarza oraz jego zgodność z zapisami zawartymi w umowach.

Testowany w marcu model jest drugim z projektów, które Markos realizuje dla Windy. W styczniu na Bałtyku, także w rejonie portu w Ustce, odbyły się próby wodne wyprodukowanego w Głobinie pierwszego modelu z serii WINDY 27 Solano RS. Oba modele są typowo sportowymi łodziami, różnią się natomiast stylistyką. Zgodnie z założeniami, do końca przyszłego roku w Głobinie wyprodukowanych zostanie 85 jednostek.