Motocyklista wydmuchał dwa promile alkoholu. Motocykl porzucił na polu. KPP w Bytowie

Policjanci w niedzielę podjęli próbę zatrzymania do kontroli drogowej motocyklisty. Kierujący zignorował jednak ich polecenia i podjął próbę ucieczki. Po kilku kilometrach wjechał w pole, gdzie jego pojazd się przewrócił, a on uciekał dalej pieszo. Policjanci szybko dogonili mężczyznę i go obezwładnili. Okazało się, że 37-letni mężczyzna ma w organizmie ponad dwa promile alkoholu. Mundurowi zatrzymali mu prawo jazdy, a mieszkańcowi gminy Studzienice grozi teraz kara pozbawienia wolności do 5 lat.