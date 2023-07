Motofolk Kaszuby 2023. Zaplanuj już czas. Motocykle i pierogi z jagodami (WIDEO)

Gmina Parchowo oraz Gminne Centrum Kultury i Biblioteka w Parchowie zapraszają do udziału w tegorocznym "Motofolku". Zaplanuj już czas, bo impreza odbędzie się 12 sierpnia (sobota).

Moc atrakcji i konkursy

Tym razem impreza odbędzie się na terenie nowej Strefy Aktywnego Wypoczynku Parchowie. Obiekt oddano do użytku na początku lipca tego roku.

Motofolk to kultowa impreza na Kaszubach. Z pewnością i tym razem do gminy Parchowie zjedzie mnóstwo miłośników motocykli. Program jest bardzo bogaty. Oczywiście nie zabraknie konkursu na jedzenie pierogów z jagodami na czas. Będzie też mnóstwo atrakcji dla dzieci: gigantyczny tor przeszkód, konkursy z nagrodami. Z pewnością wystąpi Zespół Folklorystyczny Modraki z Parchowa.

- Serdecznie zapraszam do Parchowa - mówi Andrzej Dołębski, wójt gminy. - Przygotowaliśmy mnóstwo atrakcji, będzie sporo niespodzianek. Nikt też nie powinien się nudzić. To nasza sztandarowa impreza, na którą tradycyjnie przyjadą motocykliści nie tylko z Pomorza, ale też z całej Polski.