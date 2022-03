Można nauczyć się strzelać. Dzień otwarty na strzelnicy w Bytowie

Klub Sportowy Strzelcy Bytów zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie na strzelnicy w niedzielę, 27 marca o godz. 10. Każdy odwiedzający będzie miał okazję:

- obejrzeć, dotknąć, poznać budowę i obsługę broni udostępnionej przez członków klubu - wszystko w bezpiecznej kontrolowanej atmosferze,

- postrzelać z udostępnionej do tego celu broni przy zachowaniu wszystkich wymogów bezpieczeństwa i w asyście instruktorów,

- zdobyć informacje w jaki sposób można na co dzień korzystać ze strzelnicy, jak zdobyć pozwolenie na broń,

- zapisać się do klubu SKS Strzelcy Bytów

- w bonusie masa opowieści i opowiadań członków klubu.

Miejsce spotkania: ul. Miastecka 12 w Bytowie.