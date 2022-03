Musztra i zaprawa fizyczna. Kadeci z Zespołu Szkół Mundurowych w Słupsku na ćwiczeniach w 7. BOW [zdjęcia]

Jak informuje Zespół Szkół Mundurowych w Słupsku, uczniowie pierwszych klas o profilu wojskowym raz w miesiącu spotykają się z instruktorami z 7. Brygady Obrony Wybrzeża, którzy prowadzą m.in. zajęcia z walki w bliskim kontakcie (dawniej – walka wręcz), gimnastyki, musztry, taktyki, nauki celowania, rozkładania i składania broni.

Kadeci uczestniczyli właśnie w pierwszym takim szkoleniu w 7. BOW. Poznawali tajniki walki w bliskim kontakcie oraz uczestniczyli w zajęciach z gimnastyki oraz musztry.

Ćwiczenia gimnastyczne polegały m.in. ćwiczeniach ogólno-fizycznych oraz na ćwiczeniach specjalistycznych: slalomie z ciężarkami w rękach, podnoszenia się na drążkach, robieniu „brzuszków” z piłką w rękach

Musztra to w zasadzie podstawa żołnierskiego regulaminu i sposobu realizacji służby. Jej celem jest nie tylko wykształcenie odpowiedniego rytmu marszu czy postawy żołnierza. To także wyszkolenie żołnierzy pod kątem sprawnego wykonywania rozkazów.

Musztra zespołowa ma na celu takie wyszkolenie poszczególnych żołnierzy, by wszystkie czynności oddziału wojskowego były wykonywane na rozkaz jednocześnie, w powtarzalny sposób.