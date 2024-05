Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku zaprasza na salony. Noc Muzeów ma bogaty program Anna Czerny-Marecka

W tę sobotę, 18 maja, odbywać się będzie Noc Muzeów. W Słupsku z tej okazji możemy skorzystać z bezpłatnej oferty Muzeum Pomorza Środkowego, Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej oraz Izba Historii Kolei. Atrakcji więc nie zabraknie. Podczas wydarenia w Muzeum będzie to też jedyna okazja, aby wejść do miejsc na co dzień niedostępnych.