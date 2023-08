Na obwodnicy Słupska honda uderzyła w barierki. Tysiąc złotych mandatu

Ostatnio pogoda nie sprzyja kierowcom. Leje i wieje. O kolizję nietrudno.

- W niedzielę około godziny 19.20 otrzymaliśmy zgłoszenie o kolizji drogowej, do której doszło na zjeździe z obwodnicy Słupska w rejonie Reblinka – mówi mł. asp. Jakub Bagiński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Słupsku. - Pracujący na miejscu zdarzenia policjanci ustalili, że kierujący hondą nie dostosował prędkości do panujących na drodze warunków i uderzył w barierki. 23-latek był trzeźwy. Policjanci ukarali go mandatem w wysokości tysiąca złotych i zatrzymali dowód rejestracyjny hondy.

Policja apeluje o zachowanie ostrożności na drogach, zwłaszcza w obecnych warunkach pogodowych. Przekroczenie prędkości może zakończyć się wypadkiem lub kolizją. Na mokrej nawierzchni droga hamowania jest dłuższa, a ryzyko poślizgu większe. Jeśli ulewa, jak to ostatnio się zdarza, jest bardzo silna i utrudnia widoczność, lepiej zrobić przerwę w podróży, zatrzymać się w dozwolonym miejscu na poboczu i poczekać aż przestanie padać.