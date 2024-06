Na Starym Rynku w Słupsku odkopano amunicję. Trwa akcja saperów (zdjęcia)

Podczas badań archeologicznych prowadzonych w południowej pierzei Starym Rynku, odkryto zapas niemieckiej amunicji. Archeolodzy pracują w tym miejscu od kilku miesięcy, penetrując warstwy ziemi, które kryją w sobie wiele tajemnic. Przypuszcza się, że amunicja została zgromadzona tam prawdopodobnie na początku 1945 roku. Badania są wyjątkowo cenne, ponieważ mogą potwierdzić istniejące teorie na temat działań wojennych w tym regionie. Teren, na którym znaleziono amunicję już wczoraj został zabezpieczony na potrzeby działań saperów.

W wtorek od rana (4 czerwca) Stary Rynek został całkowicie zamknięty dla ruchu w promieniu kilkudziesięciu metrów. Ewakuowano jeden z budynków. Na miejscu pracują saperzy, którzy potwierdzili, że w tym miejscu doszło do wybuchu.

- Potwierdza to teorię o eksplozji, do której doszło w marcu 1945 r., już po wkroczeniu wojsk sowieckich. Skrzynie z amunicją załadowano do piwnicy budynku nr 12 i wysadzono. Ściany pomiędzy kamienicami nie istnieją, a ta która wytrzymała jest pęknięta na całej wysokości od ziemi i do tego znacznie przesunięta. Archeolog twierdzi, że był wybuch. Amunicja jest w skrzyniach, które według opisu zachowały się 1939 roku. Siła wybuchu była na tyle potężna, że przesunięte zostały ściany kamienicy. Brakuje kilku ścian piwnic pomiędzy budynkami, a jedna z nich jest pęknięta i znacznie przesunięta. Wybuchły grubsze materiały wybuchły, a amunicja została. Nie mówimy tu o jednej skrzynce, bo według mnie w tym momencie leży tam luzem z dziesięć skrzynek z amunicją w tym momencie - mówi Tomasz Urbaniak, historyk ze Słupska. - Wiedzę na ten temat posiadamy z zeznań Niemki, która mieszkała na Starym Rynku w budynku numer 13. Całą historię opisała ze szczegółami. Była świadkiem zaminowywania piwnicy i widziała efekt po wybuchu. Obserwowała wszystko przez okno. Przyszedł człowiek z Wermachtu i zapytał się, czy piwnica jest wolna. Ona odpowiedziała, że nie jest wolna. Zapytał wtedy o właściciela kamienicy nr 12. Poszli tam, piwnica była wolna, zakazano mieszkańcom wychodzić z domu. Podjechały dwie ciężarówki, wypakowano z nich amunicję, którą przepakowano do piwnicy kamienicy nr 12. To była 1945 rok, 7 marca, na niecałe 24 godziny przed wejściem Rosjan. Przywieźli tej amunicji mnóstwo. Potem był nakaz opuszczenia Starówki, trzeba było ją opuścić pod groźbą kary śmierci. Rano weszli Rosjanie, a potem wybuchła Starówka. Tego są tam naprawdę duże ilości - twierdzi Urbaniak.