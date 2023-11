Na Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku studenci prawa poczują się jak w sądzie. Uczelnia otworzyła salę rozpraw [ZDJĘCIA,WIDEO]

Pracownię umeblowano w taki sposób, by mogła symulować sale rozpraw obecne w sądach powszechnych. Jest zatem ława prokuratora, ława oskarżonych, stół sędziowski, czy tzw. „barierki”. Jest też miejsce dla publiczności, nieco zmodyfikowane, bo wyposażone w blaty, które umożliwią studentom wygodne notowanie. Przede wszystkim jednak, w nowej pracowni przeprowadzane będą zajęcia praktyczne. To tutaj studenci będą mogli poczuć się, jak w prawdziwym sądzie.

- Jest to sala symulacji rozpraw, stąd też posłuży do tego, żeby studenci kształcili swoje umiejętności wystąpień publicznych, co będzie im w przyszłości niezbędne w wykonywaniu zawodu prawnika. Zależy nam na tym, by studenci na tym kierunku nabywali umiejętności praktycznych, szkolili się w okolicznościach, które będą zbliżone do rzeczywistych – mówi w rozmowie z „Głosem” dr Oskar Kanecki, Kierownik Katedry Administracji w Uniwersytecie Pomorskim w Słupsku.