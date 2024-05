Na zakupach zgubił portfel, w którym miał dokumenty i… kokainę

Do przejeżdżających bytowskimi ulicami dzielnicowych zaczął machać mężczyzna. Gdy policjanci do niego podjechali przekazał on, że znalazł portfel i rozrzucone dokumenty. Wszystko przekazał więc funkcjonariuszom. Aby móc dotrzeć do właściciela zguby, policjanci sprawdzili wnętrze portfel. Były tam pieniądze, dokumenty i foliowy woreczek z białym proszkiem.

- Mundurowi pojechali do właściciela portfela - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Drzwi otworzył mężczyzna, który ucieszył się widokiem stróżów prawa, którzy w rękach trzymali jego zgubę. Tłumaczył, że właśnie wrócił z zakupów, a podczas ich pakowania położył portfel na dachu samochodu i o nim zapomniał. Ruszając pojazdem spadł on na jezdnie. Entuzjazm 31-latka ostudzili dzielnicowi pokazując mężczyźnie, co poza pieniędzmi i dokumentami odnaleźli w jednej z przegródek. Zaskoczony przekazał, że zupełnie zapomniał o schowanej w portfelu kokainie.

Został zatrzymany, a jego mieszkanie przeszukano. Substancja zostanie teraz poddana szczegółowym badaniom. Za posiadanie narkotyków grozi kara nawet do 3 lat pozbawienia wolności.