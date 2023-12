Na zamku się nie oszczędza. Bytowska warownia pięknie oświetlona (WIDEO)

Mieszkańcy Bytowa i turyści pod dłużej przerwie mogą cieszyć oko podświetlonym zamkiem i mostem nad rzeką Borują. Iluminacja była wyłączana wieczorem.

- Dosyć długa była ta przerwa, kiedy szukaliśmy oszczędności - mówi Ryszard Sylka, burmistrz Bytowa. - Zostaliśmy do tego zobowiązani rozporządzeniem rządowym, aby szukać oszczędności w granicach dziesięciu procent. Wydaje nam się, że nasze działania, które zostały podjęte w ostatnim czasie, czyli wymiana lamp rtęciowych czy sodowych na ledowe przyniosły oczekiwane efekty. Zatem mamy możliwość podświetlania zarówno zamku jak i mostu nad rzeką Borują.

Czy te działania przyniosły realne oszczędności?

- To bardzo ciężko oszacować, bo cena przesyłu energii ulega ciągłej zmianie - podkreśla Sylka. - W styczniu dokonamy podsumowania i z pewnością więcej będziemy wiedzieć na ten temat.

Teraz zamek i most jest podświetlany od zmroku do godziny 23 i od godziny 4.30 do świtu.