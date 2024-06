Nad jeziorem Jeleń można wypożyczyć sprzęt wodny. Bezpieczeństwa strzegą ratownicy

Jak co roku gmina Bytów uruchomiła strzeżone kąpielisko nad Jeziorem Jeleń w Bytowie.

Nad bezpieczeństwem wypoczywających do 2 września czuwać będą ratownicy z Słupskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Dyżurują od godz. 10 do 18. Na kąpielisko wytyczono 500 metrów linii brzegowej o łącznej pow. 1 155 metrów kwadratowych (tzw. baseny).

Turyści chcący aktywnie wypoczywać nad wodą mają możliwość wypożyczenia sprzętu wodnego, który znajduje się przystani ,,Bosmanka”. Sprzęt można wypożyczyć do 31 sierpnia.

Stawki opłat za wypożyczenie sprzętu wodnego w wynoszą:

- kajak jednoosobowy – 15 zł brutto - 1 godz.

- kajak dwuosobowy – 20 zł brutto - 1 godz.;

- rower wodny dwuosobowy – 25 zł brutto - godz.

- rower wodny pięcioosobowy – 30 zł brutto -1 godz.

Płatność tylko gotówką.