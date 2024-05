Nadchodzi Tydzień Bibliotek. Ustecka biblioteka zaprasza na spotkania

Podczas spotkania zostaną wręczone nagrody dla czytelników, którzy w 2023 roku wypożyczyli najwięcej książek i audiobooków i najczęściej odwiedzali bibliotekę. - Wyróżnimy najlepszych czytelników, którzy na co dzień odwiedzają Dział dla Dzieci i Młodzieży oraz Zaczytaną Rodzinę. Wśród nagrodzonych znajdą się również czytelnicy dorośli, seniorzy i miłośnicy audiobooków – mówi pani dyrektor. - W programie nie zabraknie niespodzianki. Nasze zaproszenie przyjęły harcerki z drużyny „Muszelki" pod kierunkiem harcmistrz Urszuli Tamulis, które umilą nam czas występem artystycznym.

- Tradycyjnie od 8 do 15 maja trwać w Ustce będzie Tydzień Bibliotek - obfitujący w wiele ciekawych wydarzeń promujących czytelnictwo i książki – informuje Agnieszka Klimaszewska-Kargul, dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Ustce. - Odwiedzi nas między innymi Ałbena Grabowska, autorka uwielbianej serii książek, na których podstawie powstał serial „Stulecie Winnych", a także Justyna Bednarek, znana między innymi z bestsellerowych „Niesamowitych przygód dziesięciu skarpetek", czy łódzki poeta Jerzy Warszewski. Natomiast 8 maja na Gali Czytelnika Roku wyróżnimy najaktywniejszych miłośników książek korzystających z naszych zbiorów.

Gala Czytelnika Roku co roku odbywa się w bibliotece w Tygodniu Bibliotek. To ogólnopolska akcja promocji czytelnictwa i bibliotek. Program ma na celu podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa.

Historia programu nierozerwalnie związana jest z obecnością Polski w Unii Europejskiej. 1 maja 2004 roku doszło do największego rozszerzenia w historii UE – do wspólnoty wstąpiło 10 krajów, w tym Polska. Tydzień później pod hasłem bezpośrednio nawiązującym do akcesji – „Biblioteki w Europie były zawsze” odbył się I Tydzień Bibliotek.