Najdroższe psy na świecie. Oto szczeniaki, które mogą osiągać zawrotne ceny. Sprawdź! 09.12.2023

Najdroższe psy na świecie

Zazwyczaj rodowód cechuje to, że za konkretne rasy psów trzeba zapłacić dużą sumę pieniędzy. Bardzo ważne jest to, czy przodkowie zdobywali tytuły i nagrody. Hodowle psów rasowych ze szczególnością dbają o to, aby zachowana została ciągłość oraz szczególne walory psów.

Niewątpliwie duży wpływ na cenę psa ma trud włożony w hodowlę. Nie od dziś wiadomo, że rasy psów, które są trudne w utrzymaniu będą droższe niż inne. Utrzymanie szczeniąt rasowych to generalnie wszystko to, co hodowcy muszą spełnić:

Rejestracja czworonoga w określonym stowarzyszeniu

Szczepienia

Specjalistyczna karma

Mikroczipy

Kontrolne wizyty lekarskie

Pomeranian. Najdroższy z tych najmniejszych

Pomeranian jest żywym przykładem tego, że pies nie musi być duży, aby być drogim. Filigranowa budowa ciała oraz oryginalna uroda przyciąga coraz to nowych fanów tej rasy. Piesek ten przypomina maskotkę, ale jest bardzo czujny, potrzebuje dużo ruchu i uwagi. Za tego zwierzaka trzeba zapłacić około 4 tysięcy złotych. Jeśli byśmy chcieli zakupić go z renomowanej hodowli, to cena wynosi 10 tysięcy złotych i więcej.