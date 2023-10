Najlepsze memy dla tych, którym się nie chce pracować. Zrób sobie przerwę na kawę i pośmiej się ze swojego szefa (zdjęcia) 12.10.23

Praca, pracownicy i szef - najlepsze i najśmieszniejsze memy o pracowaniu w korporacji i nie tyko

Temat pracy i obijanie się w niej od poniedziałku do piątku to jeden z najbardziej popularnych tematów memów. Dlaczego? Bo dotyczyć może tak naprawdę każdego z nas. Chyba nie ma takiej osoby, która lubi sobie od czasu do czasu zrobić przerwę, poleniuchować i "poudawać pracę" podczas dyżuru?