Najważniejszy cel to poprawa komunikacji. Rozmowa z wójtem gminy Parchowo

- Doświadczenie samorządowe pani posiada, była pani wicewójtem i odpowiadała między innymi za pozyskiwanie środków zewnętrznych. Teraz piastuje pani najważniejsze stanowisko w gminie. To wyzwanie?

- Nie pochodzi pani z gminy Parchowo, jest pani zdziwiona zwycięstwem?

- Najważniejsze cele na najbliższe lata

- Najważniejszym dla mnie celem na najbliższy czas to poprawa komunikacji i współpracy między urzędem a mieszkańcami, aby sprawy były załatwiane możliwie szybko i profesjonalnie. Ponadto realizacja projektów, na które mamy pozyskane dofinansowania i są w trakcie realizacji. Mamy szereg inwestycji w zakresie uporządkowania gospodarki wodno-kanalizacyjnej: budowa wodociągów: Sylczno-Nakla, Jeleńcz, Gołczewo-Mała Wieś Jamno, budowa nowego ujęcia wody i kompleksowy remont hydroforni w Parchowie, wymiana zbiorczych przepompowni ścieków w Nakli i Jamnie oraz dokończenie wymiany lokalnych oczyszczalni ścieków, budowy dróg: Gołczewo-Jamno, Soszyca-Struga, przebudowę szkoły w Parchowie, renowację kościoła w Parchowie, budowę drogi w Grabowie Parchowskim, Renowację dachu zabytkowego budynku świetlicy w Jamnie oraz szereg mniejszych projektów wykonywanych systemem gospodarczym dotyczących remontów dróg, przygotowania plaż do sezonu letniego, modernizację infrastruktury turystycznej. Oczywiście długofalowy cel do realizacji to przebudowa drogi wojewódzkiej nr 228 w Parchowie.

- Czy uważa pani, że kobieta na stanowisku wójta ma wyżej ustawioną poprzeczkę?

- Największa bolączka gminy Parchowo?

- Sporo kontrowersji budził pomysł budowy budynku urzędu gminy. Czy uważa pani, że ta inwestycja jest konieczna, szczególnie z perspektywy mieszkańców?

- Inwestycja jest w bardzo wysokim stadium zaawansowania. Czas na dyskusję czy budować czy nie już się zakończył. Obecnie firma wykonuje instalacje wewnętrzne. Poprzednia Rada Gminy Parchowo zaakceptowała ten pomysł, otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości prawie 5 mln. zł i nie wyobrażam sobie przerwać teraz budowy i zapłacić horrendalne kwoty wykonawcy z tytułu zerwanej umowy. A kontrowersje myślę, że wynikały raczej z niedoinformowania społeczeństwa z jakich przyczyn ta inwestycja miała powstać, a ma to związek z projektem przebudowy drogi wojewódzkiej nr 228, ponieważ nowa trasa znacznie zbliża się do istniejącego budynku zmniejszając liczbę miejsc parkingowych i uniemożliwiając budowę zewnętrznej windy dla osób niepełnosprawnych. Ponadto budynku nie można rozbudować ze względu na przyległy las, od którego muszą być zachowane określone odległości. Można byłoby jedynie nadbudować na części budynku, co i tak nie wniosłoby dodatkowych pomieszczeń biurowych, archiwum oraz serwerowni. Powiększyłaby się sala narad wraz z zapleczem, co nie rozwiązałoby problemu dodatkowych pomieszczeń dla pracowników GOPS, prawnika oraz archiwum i serwerowni. Pracownicy GOPS i prawnik nie mają pomieszczenia do rozmów z mieszkańcami na osobności, a omawiają bardzo osobiste i trudne sprawy. Obecna klatka schodowa nie spełnia norm p.poż i dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, ponieważ jest za wąska, co sprawia że nie ma możliwości zamocowania pochwytów, schody są różnej wysokości, a winda zewnętrzna nie wchodzi w grę. W roku 2020 projektant oszacował koszty obecnego budynku o powierzchni użytkowej ok. 540 m2 na kwotę ok. 3.5 mln zł (była to kalkulacja przed znacznym wzrostem cen usług budowlanych) wówczas koszt nowego budynku o takiej samej powierzchni wyniósłby porównywalną kwotę. Ponadto gmina nie dysponuje żadnymi wolnymi lokalami socjalnymi stąd pomysł aby zbudować nowy budynek a stary przynajmniej w części przystosować na lokale socjalne. Nowy Urząd będzie budynkiem dwukondygnacyjnym podpiwniczonym o powierzchni 1200 m.kw. Oprócz pomieszczeń dla administracji, archiwum wyposażony będzie w salę multimedialną i konferencyjną oraz windę dla osób niepełnosprawnych. Zastosowano odnawialne źródła energii: panele fotowoltaiczne na dachu, pompę ciepła do ogrzewania budynku dzięki czemu zmniejszą się koszty eksploatacji urzędu i poprawi stan środowiska naturalnego. Stosujemy również ogrody deszczowe zagospodarowując wodę w miejscu. Ponadto wykazujemy tu dbałość o środowisko naturalne. Na działce utworzonych będzie 40 miejsc parkingowych, wykonane będą dojścia i chodniki oraz zieleń niska. Lokalizacja w miejscu byłego tzw. „pola namiotowego” była podyktowana powierzchnią działki gminnej oraz dobremu dojazdowi. Gmina nie dysponowała gruntem w centrum miejscowości o powierzchni umożliwiającej posadowienie budynku i utworzenie miejsc parkingowych.

Jest to urząd przyjazny dla mieszkańca i turysty. Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu w wysokości 4.995.000 zł na budynek o powierzchni 1200 m.kw. wraz z zagospodarowaniem działki, wkład gminy Parchowo na 1 m.kw. powierzchni budynku wynosi 1250 zł, co uważam za niezwykle korzystne z punktu widzenia ekonomicznego.