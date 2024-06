Nareszcie upragnione wakacje! Zakończenie roku szkolnego w słupskim „Mechaniku” [ZDJĘCIA]

Zakończenie roku to podniosły i niezwykle ważny moment w życiu całej społeczności szkolnej. Stanowi zwieńczenie wysiłku wszystkich osób uczestniczących w procesie dydaktycznym - dyrekcji szkoły, nauczycieli, pedagogów, rodziców i uczniów.

Jak zwykle w tym dniu nie zabrakło podziękowań, skierowanych zarówno do uczniów, jak i nauczycieli oraz rodziców. Były kwiaty, prezenty i pamiątkowe zdjęcia. Na koniec wybrzmiały najważniejsze życzenia: cudownych wakacji!

W tym roku wakacje rozpocznie w sumie 10 469 uczniów ze słupskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Przerwa od nauki oficjalnie rozpoczyna się 22 czerwca i potrwa do 31 sierpnia, czyli 10 tygodni. Dzień rozpoczęcia kolejnego roku nauki to 1 września, ale tym razem przypada on w niedzielę. Oznacza to, że uczniowie wrócą do szkół 2 września.