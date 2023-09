Narodowe Czytanie w Ustce. Obyczaje, patriotyzm i praca nad pięknym Niemnem

Akcja Narodowego Czytania została zainicjowana w 2012 roku lekturą "Pana Tadeusza" Adama Mickiewicza. Do corocznego wspólnego czytania przyłączają się instytucje publiczne w kraju i za granicą oraz wszyscy chętni.

Do tej pory w Ustce wydarzenie to odbywało się w różnych miejscach. Ostatnio miłośnicy literatury polskiej upodobali sobie Park Stoczniowców. W sobotę impreza rozpocznie się tam o godzinie 11.

- Fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej czytać będzie około 16 osób. Wśród nich znajdą się Polacy – uchodźcy wojenni z Ukrainy, działający w Społecznej Organizacji Towarzystwo Polonia-Kijowszczyzna, której prezesem jest Ludwika Lubow Niżyńska. Przed wojną pani prezes organizowała narodowe czytania w Ukrainie, a w ubiegłym roku jej grupa dołączyła do naszej akcji – mówi Agnieszka Klimaszewska-Kargul, dyrektorka Biblioteki Miejskiej w Ustce. - Oczywiście nie zabraknie przedstawicieli Usteckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Żyj kolorowo” i tradycyjnie osób, które dołączają spontanicznie z własnymi fragmentami lektury.

Czytający wystąpią w strojach z epoki użyczonych przez Dom Kultury.

- Z powieści wybraliśmy fragmenty przedstawiające obyczajowość, Legendę o Janie i Cecylii, powstanie styczniowe, opis Niemna, żniwa i wieczerzę u Bohatyrowiczów. A także parę ploteczek o samej autorce powieści – Agnieszka Klimaszewska Kargul zachęca do wzięcia udziału w wydarzeniu.