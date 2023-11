Narodowe Święto Niepodległości w Słupsku. Wspólne świętowanie na placu Zwycięstwa [ZDJĘCIA]

Miejskie obchody Święta Niepodległości zainaugurowała uroczysta msza święta w kościele Mariackim. Następnie, uczestnicy uroczystości przemaszerowali na plac Zwycięstwa, gdzie rozpoczęła się oficjalna część wydarzenia. Tradycyjnie, do wspólnego świętowania zaproszeni zostali przedstawiciele służb mundurowych, samorządowcy i parlamentarzyści. Na wydarzenie tłumnie przybyli mieszkańcy, którzy wspólnie z zaproszonymi gośćmi odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego. Wspólne świętowanie umilił występ artystyczny słupskich przedszkolaków. Kolejnym punktem w programie uroczystości były przemówienia okolicznościowe.

- Patriotyzm to otwarcie na drugiego człowieka, na świat, na wartości, na ludzi. Miłość do własnej Ojczyzny jest piękna i wyjątkowa, ale nigdy nie może być usprawiedliwieniem do tego, co się czasami zdarza – dla pogardy, agresji, czy dla przemocy wobec innych ludzi, tylko dlatego że są inni. Patriotyzm, jestem przekonana, w mniemaniu większości z nas, a może wszystkich, to dzisiaj solidarna współpraca, szacunek dla różnorodności, wrażliwość na cierpienie, krzywdę, samotność. To rzetelna praca, udział w wyborach. Na dzisiaj, na każdy kolejny dzień, życzenia najważniejsze – radujmy się naszą piękną niepodległą Biało-Czerwoną, a Ojczyźnie mojej życzę szacunku wzajemnego i zgody – mówiła prezydent Słupska, Krystyna Danilecka-Wojewódzka.