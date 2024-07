Nastolatka zgubiła się na bagnach. Przemoczoną odnaleźli policjanci

Na numer alarmowy zadzwoniła 17-latka prosząc o pomoc, gdyż straciła orientację w jednym z lasów w okolicach Jeleńcza. Do poszukiwań natychmiast zostali wysłani bytowscy funkcjonariusze.

- Młoda kobieta nieprzerwanie prowadziła rozmowę z dyspozytorem, lecz nie potrafiła dokładnie wskazać swojego miejsca - mówi Dawid Łaszcz, oficer prasowy bytowskiej policji. - Penetrując las i nawołując nastolatkę policjanci po chwili usłyszeli jej krzyk. W samą porę funkcjonariusze zauważyli dziewczynę na mokradłach lasu. Wyciągnęli ją, udzielili niezbędnej pomocy i otoczyli opieką okrywając przemoczoną i zdezorientowaną nastolatkę policyjną kurtką.

Dzięki sprawnemu działaniu mundurowych wszystko dobrze się skończyło, a dziewczyna wróciła do swoich opiekunów. - Przypominamy, by przed wyjściem do lasu poinformować swoich bliskich oraz wskazać im okolicę, w której będziemy przebywać - mówi oficer prasowy. - Ważne, aby zawsze przy sobie mieć naładowany telefon oraz latarkę, które w momencie zagubienia będą bardzo pomocne, a gdy już zabłądzimy w lesie, to nie zwlekajmy z powiadomieniem policji.