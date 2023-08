Nastoletni przestępcy w Słupsku. Chłopcy w wieku 14-16 lat napadali na mężczyzn. Bili i okradali Magdalena Olechnowicz

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Słupsku zatrzymali sprawców dwóch rozbojów, do których doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. To czterech nastolatków w wieku od 14 do 16 lat. W czwartek rano wszyscy zatrzymani nieletni w obecności rodziców zostali przesłuchani i usłyszeli zarzuty. Sprawą popełnionych przez nich czynów karalnych zajmie się teraz Sąd Rodzinny.