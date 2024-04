Nawet minus 6 stopni Celsjusza na Kaszubach. Przymrozek zniszczy uprawy?

Niska temperatura zniszczy uprawy?

Niska temperatura dała we znaki już tulipanom, rano były mocno oszronione. Jakie straty przymrozek wywoła w uprawach między innymi truskawki, borówki amerykańskiej czy drzewach owocowych dowiemy się z pewnością za kilka dni. Póki co, sadownicy apelują o okrywanie roślin. Przymrozek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa. Na prawdziwą wiosnę przyjdzie nam jeszcze poczekać.

Ostrzeżenie IMiGW dla całego kraju i Pomorza

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie pierwszego stopnia dotyczący przymrozków w powiecie bytowskim do 23 kwietnia: prognozowany jest spadek temperatury powietrza do około -2°C, przy gruncie do -4°C. Temperatura maksymalna w w poniedziałek wyniesie około 6°C.