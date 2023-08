Nie tylko 500 plus. Oto dodatki rodzinne, które można uzyskać na dziecko w 2023 roku [LISTA] 21.08.2023 OPRAC.: PW

500 plus to nie jedyne świadczenie, które możemy uzyskać na dziecko. Dzięki różnym dodatkom, możemy od państwa otrzymać znacznie więcej pieniędzy. Niektóre świadczenia są wypłacane regularnie, dodatki, a inne tylko jednorazowo. Wzorem z lat ubiegłych możemy wymienić np. 500 plus, becikowe czy też kosiniakowe. Zastanawiasz się jakie dodatki przysługują na dziecko w 2023 roku? Kto może je otrzymać? Jakie są niezbędne wymagania? Zasiłek rodzinny to nie wszystko. Sprawdź o jakie świadczenia możesz się ubiegać!