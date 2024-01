Niedzielne morsowanie w Ustce. Idealna pogoda na zimowy spacer [ZDJĘCIA]

Nad bezpieczeństwem kąpiących się w lodowatej wodzie czuwa Kuba Jakubowski. Dzisiaj temperatura wody wynosiła 4 stopnie. Temperatura powietrza -5 (odczuwalne -11 stopni). Przy drugim molo kąpało się 30 morsów.

Pogoda na poniedziałek

W nocy na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, na południu duże i całkowite i tam opady śniegu; również na północy okresami zachmurzenie duże i miejscami przelotne opady śniegu. Na południu miejscami przyrost pokrywy śnieżnej o około 7 cm.

Temperatura minimalna od -18 st. C na północnym wschodzie, około -10 st. C w centrum do -6 st. C nad morzem. Na południu miejscami oblodzenie nawierzchni dróg. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu porywisty, północno-wschodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.

W poniedziałek na południu zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i miejscami opady śniegu, na pozostałym obszarze zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 5 cm.

Temperatura maksymalna od -14 st. C na północnym wschodzie, około -7 st. C w centrum do -1 st. C nad morzem. Wiatr słaby i umiarkowany, na południu okresami porywisty, północno-wschodni. W górach wiatr w porywach do 85 km/h, zawieje i zamiecie śnieżne.