Niepełnosprawny na wózku zakupów tu nie zrobi. Szefostwo zapewnia, że to się zmieni Magdalena Olechnowicz

To aż niewiarygodne, że w XXI wieku, osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku inwalidzkim, nie może dostać się do sklepu spożywczego. W PSS Społem w Słupsku uniemożliwiają to barierki obrotowe. - To upokarzające – uważa pan Paweł z podsłupskiego Grąsina. Szefostwo sklepu zapewniło, że to się zmieni. Po tygodniu sprawdziliśmy. I… jest jak było.