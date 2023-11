Nietrzeźwy pojechał po odbiór dwóch darmowych telewizorów. Podróż zakończył w rowie

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który wjechał do rowu nieopodal Zielina w gminie Trzebielino. Gdy świadkowie chcieli pomóc mężczyźnie, wyczuli od niego alkohol. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce potwierdzili, że 61-latek jest nietrzeźwy. Badanie wykazało, że ma prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie.

Ogłoszenie przekazania za darmo dwóch telewizorów nie mogło umknąć 61-latkowi, który czym prędzej wsiadł do samochodu i wyruszył po ich odbiór. Nie przeszkadzało mu nawet to, że chwilę wcześniej spożywał alkohol. Niestety w trakcie podróży tak się spieszył, że wylądował w przydrożnym rowie. Nie tylko stracił darmowy sprzęt, ale również prawo jazdy, które zatrzymali mu policjanci. Za kierowanie po alkoholu wkrótce odpowie przed sądem.

Policjanci otrzymali zgłoszenie o kierowcy, który wjechał do rowu nieopodal Zielina w gminie Trzebielino. Gdy świadkowie chcieli pomóc mężczyźnie, wyczuli od niego alkohol. Funkcjonariusze, którzy przybyli na miejsce potwierdzili, że 61-latek jest nietrzeźwy. Badanie wykazało, że ma prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. - Kierowca tłumaczył mundurowym, że co prawda wypił alkohol, lecz przeglądając sieć, natrafił na ogłoszenie przekazania za darmo dwóch telewizorów. Nie chciał, aby ktoś inny skorzystał z oferty, więc pomimo swojego stanu postanowił wsiąść do pojazdu i wyjechać po ich odbiór. Niestety, na łuku drogi za Zielinem stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu. Na szczęście nic mu się nie stało - mówi st. sierż. Dawid Łaszcz, oficer prasowy Komendanta Powiatowego Policji w Bytowie. Mężczyzna nie tylko stracił sprzęt z ogłoszenia, lecz również prawo jazdy, które zatrzymali mu mundurowi. Wkrótce odpowie również za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi za to kara do 3 lat więzienia.

Policja przypomina, że spożycie nawet małej ilości alkoholu negatywnie wpływa na nasze umiejętności prowadzenia samochodu, powodując obniżenie koncentracji i kłopoty z oceną odległości czy oszacowaniem ryzyka. To przekłada się na trudność w utrzymaniu stabilnego toru jazdy, a często również na brawurę. Jazda pod wpływem alkoholu to brak odpowiedzialności, a każdy nietrzeźwy kierowca na drodze to potencjalny sprawca ludzkiego nieszczęścia. Mimo, że policjanci stale apelują o rozsądek i przestrzeganie przepisów, nie brakuje kierowców jeżdżących na „podwójnym gazie”. Co za to grozi?

Prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) jest wykroczeniem, natomiast prowadzanie pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) jest przestępstwem.

Za prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu (od 0,2 do 0,5 promila) grozi: grzywna w wysokości do 5000 zł lub areszt do 30 dni,

zakaz prowadzenia pojazdów na okres od 6 miesięcy do 3 lat, 10 punktów karnych. Za przestępstwo prowadzania pojazdów w stanie nietrzeźwości (powyżej 0,5 promila) grozi: grzywna wymierzona w stawkach dziennych uzależniona od dochodu lub kara ograniczenia wolności lub kara pozbawienia wolności do 2 lat (Jeżeli sprawca dopuścił się tego czynu np. w okresie obowiązywania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w związku ze skazaniem za to przestępstwo, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat), zakaz prowadzenia pojazdów (wszelkich lub określonej kategorii) na okres od 3 do 15 lat, świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej w wysokości od 5000 zł do 60 000 zł, jeśli kierując pojazdem w stanie nietrzeźwości sprawca spowoduje wypadek, w którym są zabici lub ciężko ranni, trafi do więzienia na minimum 2 lata, a kara nie będzie mogła być zawieszona. Ponadto w takim przypadku sąd może orzec dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

