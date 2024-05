Ninja Water Kępice 2024. Niezwykle widowiskowe zmagania na jeziorze Obłęskim pełne emocji (zdjęcia)

Ninja Water Kępice 2024 to pierwsza tego typu impreza, zupełnie innowacyjna na skalę kraju. Organizatorem był Urząd Gminy Kępice, a wykonawcą – Delfin Travel ze Słupska. Udział w niej był bezpłatny dzięki wsparciu z Funduszu Wiatr w Żagle. Zgłosiło się 70 zawodników – od nastolatków po seniorów. Wiek tu nie miał znaczenia. Jednak dystans dla każdego był taki sam.

- Konkurencja polegała na dopłynięciu do toru przeszkód, który był ustawiony na jeziorze. Trzeba było wspiąć się na ten tor, pokonać go, przepłynąć wpław jeziorem około 30 metrów do kajaka, przepłynąć kajakiem pętlę 50-metrową, przesiąść się na deskę SUP, przepłynąć tę samą pętlę na desce SUP i na koniec dopłynąć do brzegu i dobiec do mety – mówi Tomasz Drzazgowski, współorganizator imprezy z Delfin Travel.