Nocna akcja poszukiwawcza na morzu w pobliżu Ustki. Czy wołanie o pomoc było głupim żartem?

- W sobotę o godzinie 1.19 otrzymaliśmy zgłoszenie, że z okolic Poddąbia wypłynął ponton z dwoma mężczyznami i jedną kobietą. Osoby te same zadzwoniły na numer alarmowy 112 i poinformowały, że mają problem z powrotem do brzegu – mówi Rafał Goeck, rzecznik prasowy Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa w Gdyni. - Te osoby miały dziwny głos. My także skontaktowaliśmy się z nimi. Można było domniemywać, że są w stanie wskazującym na spożycie alkoholu. Natomiast lokalizacja, która się wyświetlała, wskazywała na ląd.

Jednak ratownicy ruszyli na pomoc. Łódź BSR wypłynęła z Ustki.

- Ratownicy przeczesali teren i nikogo na wodzie nie znaleźli – relacjonuje Rafał Goeck. - W trakcie poszukiwań ratownictwo z Gdyni próbowało się skontaktować z tymi osobami. Jednak połączenia albo były odrzucane, albo te osoby odbierały i dosłownie bełkotały. Rejon został jeszcze raz dokładnie przeczesany, nikogo nie znaleziono, a łączność z tymi osobami się skończyła. O godzinie 3.42 zakończyliśmy poszukiwania.