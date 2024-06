Nowa premiera Nowego Teatru w Słupsku. "Na borg" to baśń o godnym życiu

„Na borg” to rozpięta między światem nieba i ziemi baśń o prawie do godnego życia, pełna ludowego humoru, groteski i pytań o sprawy ostateczne.

Wydająca ostatnie tchnienie Anielka postanawia podważyć odwieczne prawa i pozostać na ziemi. Okazuje się, że buntowniczek takich jak ona jest we wsi więcej. Wywołuje to niemałe poruszenie, a same Niebiosa wysyłają śledczych w poszukiwaniu krnąbrnych uciekinierek.

„Na borg” oddaje głos bohaterkom, które przez lata heroicznie radziły sobie z biedą i trudami życia. Kobietom, które nie mogły nawet marzyć o lepszym losie w świecie pełnym męskiej przemocy. Po latach upokorzeń mszczą swoje krzywdy, wywracając stary porządek i rozpoczynając niezwykłą, kobiecą rewolucję.

Słowo borg oznacza pożyczkę, dług, kredyt; na borg - np. brać zakupy na zeszyt, krechę.