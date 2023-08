Nowy rok szkolny rozpocznie się za niespełna miesiąc. Wielu uczniów nie będzie mogło liczyć na pomoc psychologów

Raport fundacji potwierdzają liczby w kuratoriach. Na stronie kuratorium w Szczecinie jest 127 ofert pracy dla psychologów w szkołach i przedszkolach i dokładnie tyle samo ofert znajdziemy na stronie kuratorium w Gdańsku. To oferty z dużych miast, jak Szczecin czy Gdańsk, ale też z mniejszych, jak Chojnice, Szczecinek, Wolin czy Sławno. Psychologowie nie garną się do pracy w szkole, bo to się nie opłaca.

Po pierwsze, oferty pracy z kuratorium to prawie nigdy nie są pełne etaty, a w wielu przypadkach nawet nie połówki etatów.

- Większość ofert to 8,5, a nawet 3,5 godziny pensum, co wynika z obowiązującego od 1 września 2022 r. art. 42d ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela, zawierającego przelicznik zatrudniania poszczególnych specjalistów w przeliczeniu na liczbę uczniów - mówi Patrycja Orłowska, koordynatorka sekcji oświaty w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Psychologów. - Poza tym, początkujący psycholog zarabia w szkole 3 690 zł brutto. Takie zarobki nie zachęcają potencjalnych kandydatów, którzy patrzą na swoich kolegów i koleżanki, którzy w gabinecie prywatnym za godzinę pracy biorą w granicach 150, a nawet po 600 zł w przypadku psychoterapii w dużych miastach. To dlaczego on ma pracować w szkole za 29 złotych? - mówi Orłowska. - Dla porównania, psycholog bez specjalizacji rozpoczynający pracę w ochronie zdrowia zarabia 5 775 zł brutto. Pamiętajmy, że etat psychologa zatrudnionego w oświacie wynosi 40 godzin i składa się z pensum (20-22 h) i innych czynności, a co za tym idzie - podobne warunki pracy za większą płacę otrzyma poza szkołą. Tymczasem praca w szkole jest równie obciążająca za dużo mniejsze wynagrodzenie.