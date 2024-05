O mały włos pod pociągiem zginęłoby dziecko! Zdaniem Czytelników wyznaczone przejście kolejowe jest niebezpieczne

Telefon od Czytelnika był alarmujący: Zróbcie coś, aby zabezpieczyć przejście torami. Dziś centymetry dzieliły dziecko do pociągu. Wszyscy łapali się za głowy! Myśleliśmy, że chłopak zginie. PKP S.A. twierdzi jednak, że przejście jest prawidłowo oznaczone. Pociągi tam zwalniają, a piesi muszą być czujniejsi.

Do zdarzenia doszło w minionym tygodniu. To wtedy zadzwonił do nas Czytelnik, który widział dramatyczne zdarzenie. - Przyjechał pociąg z Gdyni, wysiedli z niego ludzie. Większość szła w stronę centrum Słupska, ale część w przeciwną - w stronę nowego dworca PKS. I wtedy zobaczyliśmy, jak z pociągu wysiada matka z synem, tak na oko chłopak miał 13 lat. Widać było, że bardzo się spieszyli - biegli w stronę dworca PKS, zapewne spieszyli się na jakiś autobus. Chłopak biegł przed matką, wpadł na przejście kolejowe akurat, kiedy zbliżał się do niego pociąg regio. Wszyscy łapaliśmy się za głowy! Myśleliśmy, że pociąg go zabije! Dzieliły go centymetry! - opowiadał mężczyzna jeszcze wciąż rozemocjonowany. - Może przejścia powinien ktoś pilnować? Straż Ochrony Kolei, albo funkcjonariusze Szkoły Policji? Przynajmniej w godzinach, kiedy ruch jest tu największy. Nie czekajmy aż wydarzy się tragedia i ktoś tu zginie!

Rzeczywiście, od 6 maja, odkąd zamknięto przejście pod remontowanym wiaduktem - na ul. Szczecińskiej - cały ruch pieszy i rowerowy skierowany został na wyznaczone przejście kolejowe. Jednak cały czas kursują tam pociągi. Zapytaliśmy PKP o bezpieczniejsze zorganizowanie przejścia - na przykład poprzez postawienie kładki nad torami - jednak zdaniem PKP S.A. nie ma takiej potrzeby. - Tymczasowe dojście dla osób pieszych na modernizowanej stacji Słupsk, prowadzące z dworca tymczasowego na perony, jest prawidłowo oznakowane i zabezpieczone. Ze względu na zakres prac, na wszystkich torach stacji wprowadzono ograniczenie prędkości pociągów do 20 km/h. Dodatkowo maszyniści podają sygnał „Baczność”, a dla pociągów jadących od strony Lęborka wprowadzono nakaz zatrzymywania się przed dojściem dla pieszych, aby zwiększyć ich bezpieczeństwo - informuje Przemysław Zieliński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Jednocześnie rzecznik przypomina pieszym, aby przekraczać tory wyłącznie w wyznaczonych do tego celu miejscach i zachować wzmożoną czujność. Rzecznik pisze: "Przekraczając przejazdy i przejścia w poziomie szyn należy pamiętać, że: pociąg ma zawsze pierwszeństwo przejazdu w stosunku do innych uczestników ruchu drogowego, w tym pieszych,

pociągi towarowe nie jeżdżą o stałych porach, a rozkłady pociągów pasażerskich ulegają zmianie – zawsze należy spodziewać się pociągu na skrzyżowaniu drogi i linii kolejowej,

dzisiejsze pociągi są cichsze, nie wytwarzają charakterystycznego stukotu,

pociąg zawsze jest bliżej i porusza się szybciej, niż myślisz,

pociąg jest szerszy od rozstawu szyn około 1 m z obu stron – jest to szczególnie ważne dla pieszych i rowerzystów, aby zachować bezpieczną odległość od toru i przejeżdżającego pociągu,

istotna jest czujność pieszego.

Remont Przypomnijmy, że prace związane z rozbiórką wiaduktu na ul. Szczecińskiej/Tuwima realizowane będą w dwóch etapach, połówkowo, by zachować ruch pociągów w kierunku Koszalina. Pierwsza część prac rozpoczęła się 6 maja i potrwać ma do końca listopada bieżącego roku. Nie oznacza to jednak, że na tym utrudnienia dla kierowców się skończą. W planach jest bowiem rozbiórka i budowa nowych wiaduktów na ul. Grunwaldzkiej i Bałtyckiej, a po wykonaniu tej części inwestycji, ponowne zamknięcie przejazdu pod wiaduktem na ul. Szczecińskiej w celu zrealizowania drugiego etapu rozbiórki. To oznacza, że utrudnienia w ruchu potrwać mogą do początku 2026 roku.

Alternatywne trasy dla kierowców i pieszych

Objazdy zamkniętego odcinka drogi pod wiaduktem zostały wyznaczone dwiema alternatywnymi trasami: Grottgera – Witkacego – Przemysłowa oraz Sobieskiego – 3-go Maja – Wolności – Kołłątaja. Dla ruchu pojazdów przewidziano szereg zmian na newralgicznych ulicach i skrzyżowaniach, które mają usprawnić przepływ pojazdów:

Skrzyżowanie ulic Szczecińskiej - Sobieskiego - Krzywoustego: W celu poprawy warunków ruchu przeprogramowana zostanie sygnalizacja świetlna, uwzględniająca zwiększone potoki pojazdów w ciągu trasy objazdu. Ruch pomiędzy ulicami Szczecińską i Sobieskiego możliwy będzie po dwóch pasach ruchu w każdym kierunku. Przy ulicy Sobieskiego zlikwidowany zostanie buspas na prawym skrajnym pasie ruchu, korzystać z niego będą mogły wszystkie pojazdy. Przy ulicy Szczecińskiej skręt w ulicę Sobieskiego zostanie umożliwiony poprzez wyznaczenie dodatkowego pasa ruchu. Skrzyżowanie ulic Sobieskiego - Zygmunta Augusta - Towarowej: W celu poprawy warunków ruchu przeprogramowana zostanie sygnalizacja świetlna, uwzględniająca zwiększone potoki pojazdów w ciągu trasy objazdu. Zlikwidowana zostanie możliwość skrętu w lewo z ulicy Sobieskiego w ulicę Zygmunta Augusta (z wyłączeniem autobusów), co poprawi przepustowość ulicy Sobieskiego. Dojazd do ul. Zygmunta Augusta będzie możliwy po nawrocie na rondzie Bp. I. Jeża. Ulice Żółkiewskiego i Chodkiewicza: W celu poprawy warunków dojazdu do ulic Banacha, Zygmunta Augusta i Piłsudskiego z pominięciem ulicy Sobieskiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy na całej długości ulic Chodkiewicza i Żółkiewskiego.

Skrzyżowanie ulic 3 Maja - Wolności - Kołłątaja: Zostanie wprowadzony zakaz skrętu w lewo z ulicy Wolności w ulicę Kołłątaja (z wyłączeniem autobusów). Skrzyżowanie ulic Kołłątaja - Tuwima - Wita Stwosza: Wprowadzona zostanie możliwość skrętu w lewo z ulicy Kołłątaja w ulicę Tuwima (w kierunku centrum) z wprowadzeniem „łamanego” pierwszeństwa przejazdu w tej relacji. W związku z wprowadzoną zmianą wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych wewnętrzne pasy ulicy Tuwima przy skrzyżowaniu zostaną wyłączone z ruchu w celu wykonania azylu dla pieszych. Ruch pieszy został poprowadzony trasą Sobieskiego - Towarowa - Dworzec Autobusowy (Węzeł Transportowy) - Dworzec PKP (przejście w poziomie torów) - Kołłątaja.

Zmiany dla pasażerów komunikacji miejskiej i regionalnej

Ogromne zmiany zaszły również w rozkładzie jazdy komunikacji miejskiej i regionalnej. Zmodyfikowano trasy niektórych linii, ograniczono obsługę niektórych przystanków. Pasażerowie muszą przyzwyczaić się do wyznaczonych objazdów.

Inwestycja kolejowa

Przypomnijmy, w ramach inwestycji PKP, na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami. Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji.

Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów. Nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi przebudowany zostanie most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. Inwestycja obejmie także przebudowę trzech wiaduktów kolejowych, przejścia podziemnego pod torami oraz pięć przepustów. W Kobylnicy Słupskiej, w ciągu linii kolejowej nr 202, zbudowany zostanie nowy peron, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin. Zakończenie wszystkich prac budowlanych w ramach projektu planowane jest w 2026 r. Wartość robót to blisko 562 mln zł.

