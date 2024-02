O miłości w walentynki. Już jutro Jubileuszowy Konkurs Angielskiej Piosenki Walentynkowej w Kępicach! Wejście jest bezpłatne

- Po koncercie galowym przewidziana jest "urodzinowa" niespodzianka, z okazji X Jubileuszu naszego Konkursu, dlatego zachęcamy do pozostania na sali do końca. Dla uczestników będą dostępne dwie salki do „rozśpiewania się”. Wszystkim uczestnikom i opiekunom zapewniamy również ciepły posiłek (zupa) oraz kanapki, ciastka, kawę i herbatę – informują organizatorzy. - Podobnie jak w poprzednich edycjach Konkursu, rozlosujemy drobne upominki dla publiczności (warto być z nami od początku, bowiem w losowaniu weźmie udział pierwszych 100 osób). Wśród uczestników są nazwiska towarzyszące nam od samego początku - cudownie jest obserwować rozwój wokalistów i czynione przez nich, z roku na rok, postępy. Są też nowe osoby, które próbują swoich sił na kępickiej scenie po raz pierwszy. I tych również jesteśmy bardzo ciekawi! Cieszymy się i z jednych, i z drugich, i z tego, że po raz kolejny zabrzmią w Kępicach angielskie piosenki o miłości!

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli burmistrz gminy Kępice, Magdalena Majewska i starosta słupski, Paweł Lisowski.