Obradowali usteccy radni. Dominowały tematy społeczne

Jak informuje Eliza Mordal, rzeczniczka prasowa Urzędu Miasta w Ustce, radni przyjęli Program Wspierania Rodziny w Gminie Miasto Ustka na lata 2024-2026. Jest on skierowany w szczególności do rodzin doświadczających problemów opiekuńczo - wychowawczych, które na skutek różnych zdarzeń życiowych, znalazły się w sytuacjach wymagających wsparcia.

Ponadto przyjęto Lokalny Planu Deinstytucjonalizacji Usług Społecznych dla Gminy Miasto Ustka na lata 2024 – 2026. Plan umożliwi ubieganie się o środki zewnętrzne na takie działania, jak usługi opiekuńcze, asystenckie, placówki wsparcia dziennego i inne. Dzięki pozyskaniu dofinansowania, usługi na rzecz mieszkańców mają szansę być realizowane w szerszym zakresie.

Dokonano także zmian w budżecie miasta. W związku z otrzymaniem dofinansowania na „Modernizację skateparku i pumptracku w Ustce w celu przystosowania do nowych funkcji”, wprowadzono to zadanie do budżetu miasta.