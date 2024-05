Od kopniaków w tyłek po Szekspira frazy. Na scenie padają słowne i fizyczne razy. Bez urazy

Kto z kim

I otóż mamy uroczystość zaręczyn Clarysy i Sylwia. Zakłóca ją nieoczekiwanie zmartwychwstały trup pierwszego narzeczonego dziewczyny - Fryderyka. Jej ojciec, Pantalone, kalkulując, co bardziej mu się opłaca, zrywa małżeńsko-finansowy układ z Dottore Lombardi, ojcem Sylwia. Ku rozpaczy młodych, którzy nie ukrywają seksualnego pożądania. Na widok Fryderyka zaskoczenia nie kryje jeden ze świadków imprezy, Brigella. Bo za bujnym wąsem odkrywa zgoła inną płeć - uwielbianą przez siebie siostrę Fryderyka - Beatrycze. Sprawy komplikuje jeszcze bardziej przyjazd do Wenecjii ukochanego Beatrycze - Florinda. Na służbę zaciąga się do niego bezczelny, pomysłowy i wiecznie nienakarmiony Truffaldino. Nie bacząc na to, że pełni już taką funkcję u fałszywego Fryderyka.