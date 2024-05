Od mostu do mostu. Regaty na rzece Słupi w Słupsku [zdjęcia]

Organizatorami XI Regat Międzymostowych Słupia 2024 był Klub Sportów Wszelakich „Pijawka” działający przy Regionalnym Oddziale PTTK w Słupsku oraz Miasto Słupsk. Patronat honorowy objęli: - Prezydent Miasta Słupska oraz Starostwo Powiatowe w Słupsku.

Celem zawodów było promowanie i rozwój kajakarstwa w Słupsku, popularyzacja aktywnego wypoczynku poprzez łączenie sportowej rywalizacji z rekreacją i turystyką. Ponadto chodziło o promowanie szlaku wodnego i walorów przyrodniczych rzeki Słupi, promocja kajakarstwa wśród młodzieży oraz spotkanie miłośników kajakarstwa z całej Polski.

Zawodnicy ścigali się na Słupi od kładki przy Baszcie Czarownic w górę rzeki pod most Zamkowy (ul. Garncarska). Następnie, po przepłynięciu filarów mostu, musieli zawrócić i kontynuować spływ w dół rzeki do Mostu Dziewic (ul. Tadeusza Kościuszki), za którym po nawrocie należało płynąć pod prąd rzeki do kładki przy Baszcie Czarownic, gdzie była meta.