Odblaski ratują życie. Policja zachęca do noszenia kamizelek i odblasków

Bytowscy policjanci zachęcają do noszenia odblasków. Choć zgodnie z obowiązującymi przepisami piesi mają obowiązek stosowania elementów odblaskowych w przypadku gdy poruszają się po zmierzchu po drodze znajdującej się poza obszarem zabudowanym, mundurowi namawiają do noszenia takich elementów również w mieście. Jest to szczególnie ważne teraz, gdy coraz szybciej będzie się robiło ciemno, a widoczność nierzadko ograniczona będzie przez padający deszcz.

Element odblaskowy przy ubraniu zwiększa widoczność pieszego o kilkadziesiąt metrów. Dzięki temu kierowcy maja więcej czasu na reakcję i mogą bezpiecznie ominąć pieszego. Tu nie ma wątpliwości – odblaski ratują życie.

Bytowscy policjanci zachęcają do noszenia elementów odblaskowych zarówno dzieci jak i młodzież, a także dorosłych. Funkcjonariusze namawiają, aby korzystać z odblasków nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również w mieście, szczególnie w zbliżającym się okresie jesiennym kiedy widoczność będzie ograniczona przez mgły i padający deszcz.

Przepisy nakładają obowiązek korzystania z elementów odblaskowych po zmroku, poza terenem zabudowanym, ale warto z nich korzystać cały czas. Każdy z nas bywa pieszym. Niezależnie od okoliczności zadbajmy o własne bezpieczeństwo i dajmy się zobaczyć na drodze.