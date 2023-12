Oddaj odpady, odbierz choinkę. Świąteczna eko-akcja w słupskim PSZOK-u

To już piąta edycja akcji, która promować ma ekologiczną postawę w czasie świąt. W słupskim Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych każdy chętny otrzyma (prawie) za darmo choinkę lub zgniatarkę odpadów. Jest jednak jeden warunek – w zamian należy przynieść dwa kilogramy szkła, makulatury lub elektrośmieci, albo jeden kilogram zużytych baterii.

- Jakie są główne przesłania tej akcji? Pierwsza z nich to: segregujemy odpady. Oczywiście zawsze skutecznie. Druga to: odwiedzamy PSZOK. To jest dobry moment na to, żeby po raz kolejny w tym roku zachęcić państwa do odwiedzenia tego punktu. Po trzecie: nie kupujemy plastikowych choinek. Plastikowe, sztuczne choinki nie są ekologiczne, są bardzo trudne w utylizacji poprzez skomplikowane połączenie plastiku z metalem. W przeciwieństwie do tych żywych, które są hodowane na plantacji i później z powodzeniem w szybki sposób ulegają biodegradacji – mówi Katarzyna Guzewska, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w słupskim ratuszu.

Aby otrzymać choinkę lub zgniatarkę do butelek, odpady należy dostarczyć do PSZOK-u przy ul. Bałtyckiej 11a. Akcja odbędzie się 16 grudnia (sobota) w godzinach 8.30 – 13. Liczba drzewek jest ograniczona, więc lepiej się spieszyć.