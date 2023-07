Ogrody Hortulus w Dobrzycy Cudem Polski 2023. Kolorowy zawrót głowy

Ogrody Hortulus w Dobrzycy w gm. Będzino - Cudem Polski 2023. Tak zdecydowali czytelnicy magazynu National Geographic, którzy w każdym województwie wybrali jeden taki cud. Wyróżnienie to doskonała promocja nie tylko samego miejsca, ale całego regionu.

Pięknie kwitnące rododendrony, magnolie, oleandry zachwycają najbardziej opornego na estetykę ignoranta. Nie sposób przejść obojętnie obok egzotycznych roślin, kwiatów kwitnących we wszystkich barwach, czy nie zachwycić się aranżacją ogrodów. Widać, że ktoś, kto projektował ogrody miał nie tylko ogromną wiedzę, ale niezwykle poczucie estetyki i smaku. Mnie urzekła kompozycja w stylu Gaudiego, gdzie można poczuć się, jak w Barcelonie oraz obłędnie pięknie kwitnące - niemal we wszystkich kolorach - rododendrony. Za to niemal do szału doprowadził mnie labirynt z grabów, z którego wydostać się samodzielne to cud! Polecam na jednodniowy wypad za miasto - czy to z dziećmi, czy z rodzicami. Wrażeń estetycznych nie zabraknie. Nie dziwi decyzja czytelników magazynu National Geographic, którzy w głosowaniu zdecycydowali, że Ogrody Hortulus znalazły się wśród 16 Cudów Polski 2023.

Do ostatniej chwili o miano cudu walczyło aż 48 najpiękniejszych, niebanalnych i często mało znanych miejsc z całego kraju. – Jestem przekonany, że ogromna popularność plebiscytu przygotowanego przez redakcję magazynu National Geographic Traveler i serwisu National-Geographic.pl we współpracy z 16 regionami Polski sprawi, że nowe Cuda Polski znajdą się na tegorocznej mapie wakacyjnych planów Polek i Polaków. W plebiscycie wzięła udział niebagatelna liczba ponad 123 tys. głosujących. W przypadku niektórych regionów walka o głosy trwała do ostatniej godziny. Dziś już wszystko jasne – z przyjemnością i dumą prezentujemy 16 miejsc, które zdobyło tytuły nowych Cudów Polski – zaznacza Łukasz Załuski, redaktor naczelny National Geographic i National Geographic Traveler. Wśród 16 laureatów z każdego województwa znalazły się właśnie Ogrody Hortulus w Dobrzycy (powiat koszaliński), a w województwie pomorskim - Zagroda Inicjatyw Twórczych w Swołowie.

Ogrody Hortulus położone są w Dobrzycy, w powiecie koszalińskim. Kompleks składa się z dwóch zespołów ogrodowych o odmiennym charakterze - Ogrodów Tematycznych Hortulus oraz Ogrodów Hortulus Spectabilis. Zespoły ogrodowe, oddalone są od siebie o 2 km, a między nimi znajduje się teren Szkółki Roślin Ozdobnych Hortulus.

To kompleks ogrodów tworzonych już od ponad 27 lat. W sumie to blisko 30 różnych, oddzielnych ogrodów tematycznych rozciągających się na obszarze ponad 4h. Wśród nich są te związane ściśle z rodzajem środowiska – między innymi ogród skalny, leśny, jak i te, w których dominuje architektura i styl związany ze sztuką i kulturą narodową, np.: ogród japoński, francuski lub śródziemnomorski. W stylu angielskim zaprojektowano grupę ogrodów zmysłów – każdy z nich pobudza różne zmysły człowieka. Wzrokiem zawładną ogrody barwy, światła i cienia, do których należą: ogród purpury i ognia, lila-róż, niebiesko-żółty, biały. Słuch rozbudzą ogrody szumu, szelestu, dźwięku czyli ogrody traw i ogrody wodne, w tym ogród w stylu wybitnego architekta – Antonio Gaudiego. Woń, aromat, zapach, to przede wszystkim trzy rodzaje ogrodów ziołowych, ogród pachnący oraz piękne rosarium w stylu angielskim. Róże jednak jeszcze nie zakwitły, więc jest to powód , aby wrócić za miesiąc lub dwa...

Całość pięknie uzupełniają, wkomponowane w roślinność, elementy architektury i sztuki ogrodowej: rzeźby, altany, mosty, stawy i oczka wodne. Ogrody o każdej porze roku wyglądają inaczej. Wiosną – od kwietnia do maja – można podziwiać bajeczny, kwiatowy spektakl. Zakwitają tysiące tulipanów, narcyzów, hiacyntów, we wszelkich możliwych kolorach, oryginalnych i niespotykanych kształtach, wypełniając wszystkie zakątki w ogrodach. Czerwiec jest eksplozją barw i nade wszystko zapachów kwitnących azalii, rododendronów, bzów i bylin. W upalne lato przed piekącym słońcem można znaleźć schronienie na zacienionych ławeczkach, wśród tysięcy kwiatów rabatowych, letnich bylin oraz wspaniałych kolekcji róż w wielu odmianach. Jesień w ogrodzie – od września do listopada – choć często niedoceniana, wraz z romantycznym czasem babiego lata, tworzy najpiękniejszą mozaikę kolorów, zapachów i aromatów. Z kolei zima, to czas odpoczynku i wyciszenia. Dla wielu roślin jest to również moment, w którym widać ich piękno w okresie bezlistnym: dereni, pogiętych leszczyn, modrzewi. Ogród zimą wydaje się bardziej czytelny, wyrazisty, a gdy jego kształt i kontury są „przerysowane” szadzią, w sposób widoczny pokazują mistrzowską prace architekta ogrodu.

Pomiędzy ogrodami można spacerować godzinami, wędrując wąskimi, kamienistymi ścieżkami.

Ze względu na ukształtowanie terenu – wąskie i kamieniste ścieżki, skałki Ogrody Hortulus Spectabilis Ogrody Hortulus Spectabilis zostały udostępnione dla zwiedzających w 2014 roku. Docelowo zespół ogrodowy projektowany jest na 30 ha. Obecnie zagospodarowane i udostępnione dla zwiedzających jest 8 ha z planowych ogrodów. Centralnym jego punktem jest największy w świecie labirynt grabowy, który powstał z 18 tysięcy sztuk sadzonek tego drzewa. Labirynt zajmuje powierzchnię 1 ha, ma ściany o wysokości 2 metrów, a łączna długości jego korytarzy wynosi ponad 3,2 km. Spacery po labiryncie, jedną z trzech tras zwiedzania, gwarantują doskonałą zabawę. Jednak - uwaga! - wyjście z labiryntu wcale nie jest łatwe. W sercu labiryntu znajduje się 20-metrowa wieża widokowa. Znakomicie widać z niej otaczające labirynt Ogrody Magii, Energii, Czasu i Przestrzeni. Jest to zespół ogrodów o powierzchni około 6 ha, w którym znajdziemy: magiczny kamienny krąg, Ogrody 4 Pory Roku, Ogród Zegarów, Ogród Kalendarz Celtycki oraz angielskie rabaty bylinowe cieszące oko kolorami i elementami architektonicznymi, czy rosarium z parterami bukszpanowymi.

iPolitycznie - dwugłos w sprawie Wołynia polskiego i ukraińskiego IPN