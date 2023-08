Okradziono sklep charytatywny Fundacji Przystań! Słupska policja poszukuje sprawców

Do zdarzenia doszło wczoraj, 16 sierpnia, późnym popołudniem, kiedy sklep był jeszcze otwarty. Najpierw do środka weszła kobieta. Chwilę później zjawił się również mężczyzna. Poprosił ekspedientkę, aby ta pokazała mu skórzaną kurtkę, która znajdowała się na tyłach sklepu. Było tuż przed siedemnastą, więc dochodziła godzina zamknięcia placówki. Wcześniej pracowniczka sklepu schowała do torebki leżącej pod ladą dwutygodniowy utarg – ponad pięć tysięcy złotych. Pieniądze miały zostać wpłacone do wpłatomatu.

- Ekspedientka szybko obsłużyła klienta i wróciła na przód sklepu. Zauważyła, że jej torebka już inaczej stoi i wystaje z niej portfel – wcześniej wszystko było zamknięte. Kobieta prawdopodobnie zaobserwowała gdzie chowane są pieniądze, bo wcześniej stała chwilę przed witryną i się przyglądała – relacjonuje Jolanta Książek z Fundacji Przystań.

Fałszywa klientka zabrała pieniądze i opuściła sklep. Zaraz za nią szybkim krokiem wyszedł mężczyzna, który chwilę temu odwrócił uwagę ekspedientki.