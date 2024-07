Okuliści ze słupskiego szpitala korzystają z nowoczesnego aparatu do operacji zaćmy

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Słupsku operacje zaćmy odbywają się przy użyciu nowego aparatu okulistycznego. Cały zabieg trwa 15 minut.

Jak informuje Marcin Prusak, rzecznik prasowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Słupsku, nowy aparat, który został zakupiony dzięki środkom z Samorządu Województwa Pomorskiego, jest bardziej nowoczesny i wydajniejszy niż wcześniejszy, który służył 12 lat. Urządzenie za pomocą bardzo małych narzędzi rozbija zmętniałą soczewkę w oku pacjenta i wysysa ją. Cały zabieg trwa ok. 15 minut, a w jego trakcie pacjent pozostaje przytomny. – Mamy możliwości techniczne i zespół, który takie zabiegi przeprowadza codziennie. W ubiegłym roku wykonaliśmy ich około 1400 – mówi Piotr Lasota, ordynator Oddziału Okulistyki w słupskim szpitalu. Na zabieg usunięcia zaćmy pacjent przychodzi na oddział rano, a wychodzi z niego po południu – jest to tzw. chirurgia jednego dnia. Czas oczekiwania od rejestracji do zabiegu, to dwa do czterech tygodni. Wymagane jest skierowanie z poradni okulistycznej.

Nowy aparat do operacji zaćmy kosztował 238 517,01 zł. Został zakupiony ze środków pochodzących od Samorządu Województwa Pomorskiego. Z tego samego źródła pochodzą pieniądze na mikroskop okulistyczny, który również trafił na słupski Oddział Okulistyki. Jego koszt to 105 tys. zł. - Profesjonalny zespół i nowoczesny sprzęt gwarantują bezpieczeństwo naszym pacjentom – podkreślają członkowie zarządu słupskiego szpitala Andrzej Sapiński i Anetta Barna-Feszak. – Możemy liczyć w tym zakresie na pomoc Samorządu Województwa Pomorskiego, który systematycznie wspiera nasz szpital w unowocześnianiu aparatury. Co to jest zaćma? Zaćma to częsta choroba oczu, która prowadzi do pogorszenia się wzroku, a nieleczona kończy się nawet ślepotą. Choć diagnozowana jest głównie osób po 50. roku życia, może rozwinąć się w młodszym wieku, zwłaszcza u pewnych pacjentów – czynniki ryzyka to m.in. cukrzyca typu 2 czy krótkowzroczność.

Pierwsze objawy zaćmy to przede wszystkim określone zaburzenia widzenia. Jak powstaje zaćma? W wyniku starzenia się organizmu dochodzi do stwardnienia naczyń, które doprowadzają do soczewki ciecz wodnistą – płyn odżywiający elementy gałki ocznej. Gdy ilość cieczy wodnistej jest zmniejszona, dochodzi do niedożywienia soczewki, a w konsekwencji do utraty jej sprężystości i przejrzystości. W 90 proc. przypadków choroba jest skutkiem naturalnego procesu starzenia się organizmu. Dotyczący jednak nie tylko osób starszych, bo na zaćmę chorują również osoby z cukrzycą, krótkowzroczne, a czasami nawet dzieci. Wczesne wykrycie zaćmy jest kluczowe dla powodzenia leczenia, jednak choroba często jest wykrywana późno. Powodem są mało specyficzne objawy zaćmy, które łatwo pomylić z oznakami zmęczenia, niewyspania czy niedoborów witamin. Dlatego pacjenci często zgłaszają się do okulisty już w zaawansowanym stadium jej rozwoju.

