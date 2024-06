Operacje ginekologiczne w słupskim szpitalu w asyście robota da Vinci Xi

Dr Łabędź podkreśla, że użycie robota w tego rodzaju zabiegach ginekologicznych jest bardzo pożądane.

– Pacjentki z rakiem trzonu macicy to bardzo często panie obciążone jednocześnie cukrzycą i otyłością. Tradycyjna operacja wiąże się z cieciem powłok brzusznych, które potem z trudnością się goją. Po zbiegu w asyście robota nie istnieje zjawisko powikłań w gojeniu się ran. Pacjentka szybko wraca do aktywności.

Zabiegi obu pacjentek przebiegły pomyślnie, natomiast w kolejce na następne operacje z użyciem robota czeka już 11 następnych pań z rakiem trzonu macicy.

- To rzeczywiście kolejny przełom jaki dokonał się na bloku operacyjnym naszego szpitala w tym roku – mówi Andrzej Sapiński, prezes zarządu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o.o. – Robot da Vinci pracuje u nas już pełną parą. Mamy wyszkolony, certyfikowany personel i cieszymy się, że możemy zaoferować nowoczesne leczenie naszym pacjentom.

- Wszystkie operacje w asyście robota wykonywane w naszym szpitalu są finansowane przez NFZ. Dążymy do tego, by zabiegów małoinwazyjnych było jak najwięcej. Laparoskopia i robotyka to priorytet w operacjach w naszym szpitalu – przyznaje Anetta Barna-Feszak, wiceprezes szpitala.