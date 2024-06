Osiem zarzutów prokuratorskich dla byłego słuchacza Szkoły Policji w Słupsku

Zdarzenia rozegrały się 1 sierpnia 2023 roku. Wówczas to 24-letni obecnie Jakub P., posterunkowy z Komendy Powiatowej Policji w Myśliborzu, uczestnik szkolenia zawodowego podoficerskiego Szkoły Policji w Słupsku, wybrał się z kolegami na wycieczkę do Ustki. Późnym wieczorem po przyjeździe do Słupska, już po obowiązkowej godzinie 21.30 powrotu do szkoły, zaczął się dziwnie zachowywać. Koledzy weszli na teren Szkoły Policji, Jakub P. został na ulicy. To zarejestrował monitoring.

W tym czasie obok Szkoły Policji na boisku podstawówki przesiadywała grupa chłopców. Jakub P. zaczął zaczepiać i szarpać dwóch nastolatków. Jednego z nich uderzył w twarz. Gonił też innych, jadących na rowerach. Sam upadł na twarz, przechodząc przez płot. Aż w końcu rozebrał się do naga.

Na miejsce przyjechała karetka i radiowozy, ze Szkoły Policji wybiegli funkcjonariusze. Agresywny posterunkowy bluzgał, krzyczał, że jest podoficerem policji. Naubliżał ratownikom medycznym i policjantom. Został zatrzymany. Okazało się, że miał ponad dwa promile alkoholu w organizmie. Natomiast w etui razem z legitymacją służbową - woreczek z psychoaktywną substancją 3-CMC. Później przeprowadzono również przeszukanie w miejscu jego zamieszkania.